Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil olacak mı? İşte merak edilip araştırılanlar

Yılbaşı 2023 hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi? 2022'ye veda edip 2023 yılına "Merhaba" diyeceğiz. "Yılbaşı tatili kaç gün?" sorusu ise vatandaşların en çok araştırdıkları konuların başında geliyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı ve 1 Ocak resmi tatil mi?

2023 YILBAŞI HANGİ GÜN, 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak normalde resmi tatil anca o da Pazar yani haftalık izin gününe denk geliyor.

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ