Yılbaşı tatil kaç gün, okullar tatil mi?? sorusu yarın 2020 yılının ilk günü olması nedeniyle araştırılıyor. Yılbaşı için tüm hazırlıklar yapıldı. Saatler gece yarısını gösterdiğindeyse 2020 yılını yaşamaya başlayacağız. İşte yılbaşı ile ilgili detaylar...

Yılbaşı tatil kaç gün, okullar tatil mi?

Yılbaşı, Miladi takvimin ilk günü olarak kabul ediliyor ve pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili resmi olarak sadece 1 Ocak gününden ibaret.

YILBAŞINDA BANKA, PTT, ECZANE VE KARGOLAR KAPALI MI?

Yılbaşı günü olan 1 Ocak resmi tatil olduğu için özel olarak belirtilen kurumlar hariç tüm kurumlar kapalı. Eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 1 Ocak'ta kurumlarının talebiyle çalışanlar, resmi tatilde çalıştığı için çifte mesai ücreti alıyor. Okullarda da eğitim bugün normal şekilde yapılırken, yarın tatil olacak.

YILBAŞI NEDİR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.