Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı: Anne gidince her şey yok oluyor... - Magazin haberleri

"Anne gidince her şey yok oluyor sanki..." 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da zatürre tedavisi gördüğü hastanede, 86 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yıldız Ayhan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Usta sanatçının kızları ve torunları ile TRT sanatçılarının katıldığı cenazede çok sayıda Kırım türküsü seslendiren Ayhan'ın tabutu üzerine Kırım Halk Cumhuriyeti bayrağı konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, eşinin yanında toprağa verildi.

"ANNE GİDİNCE HER ŞEY YOK OLUYOR SANKİ"

Yıldız Ayhan'ın kızlarından Özlem Ayhan Ketenci, "Annemle ilgili duygularımı anlatsam anlatamam. Arkamda koca bir güçtü, önümde koca bir ışıktı... Hepsini kaybetmiş gibi hissediyorum, yalnız hissediyorum. Anne gidince her şey yok oluyor sanki. Çok seviyorum annemi, onun kızı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Nurdan Ayhan da, "Annem bir çınardı. Herkes diyor ki; 'Bir devir kapandı, bir çınar devrildi.' Bu gerçek... Koca 86 yıl, 12-13 yaşından beri müziğe olan aşk, sahne yeteneği, insanlığı, tatlı sert bir kadın olmasına rağmen bizi mükemmel büyüttü" diye konuştu.

Yıldız Ayhan