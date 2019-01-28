Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yıldız Tilbe, henüz gerçekleşmeyen Sezen Aksu ile projeleri için, “Sezen Hanım çok yoğun. İlk fırsatta beni arayacak.” dedi. Tilbe, Aksu'nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasına ise “İnşallah. Canı isterse döner. Bence özgür bırakalım nasıl istiyorsa öyle yapsın ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim. Sezen, sahneye çıkmalı, biz de izlemeli ve dinlemeliyiz. Bu bir ihtiyaç” dedi.
"BEN ZİRVEDE YAŞAYAN BİR KADINIM"
Tilbe, "Benim için her gün zirve. Ben zirvede yaşayan bir kadınım. Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür” açıklamasını yaptı. "14 Şubat Sevgililer Günü için çok güzel bir sürprizim var" diyen Tilbe, "Aşk kadını olarak aşk size ne zaman uğrayacak?" sorularına “Boş yere beklemeyin, daha çok beklersiniz beni biri ile yan yana görmek için” ifadelerini kullandı.
Bir zamanlar kavgalı olduğu İbrahim Tatlıses’in annesinin vefatını hatırlatılan Tilbe, "Allah rahmet eylesin. Ölümün her hali kötüdür" dedi. İbo Show’un tekrar başlayacağını hatırlatan basın mensupları, "İbrahim Bey sizi programa davet ederse katılır mısınız?" sorusuna, "Bir başlasın da gerisini düşünürüz" diyerek Tatlıses ile ilgili soruları geçiştirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.