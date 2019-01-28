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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yıldız Tilbe, henüz gerçekleşmeyen Sezen Aksu ile projeleri için, “Sezen Hanım çok yoğun. İlk fırsatta beni arayacak.” dedi. Tilbe, Aksu'nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasına ise “İnşallah. Canı isterse döner. Bence özgür bırakalım nasıl istiyorsa öyle yapsın ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim. Sezen, sahneye çıkmalı, biz de izlemeli ve dinlemeliyiz. Bu bir ihtiyaç” dedi.