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Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor

Giriş: 08.03.2019 - 15:27 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Sırtını kaplayan ve giderek büyüyen doğum lekesi nedeniyle çocukluğunda alay edilen ve 'dalmaçyalı' damgası yiyen Yulianna Yussef artık kendisiyle barıştığını söylüyor. Deriye rengini veren hücrelerin çoğalması anlamına gelen melanositik nevus rahatsızlığı nedeniyle zorbalığa uğrayan genç kadın 25 yaşında bedenini sevdiğini söylüyor

  • 1Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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    Yulianna Yussef sırtının büyük bir bölümünü kaplayan doğum lekesi nedeniyle yıllarca zorbalığa maruz kaldı.

     

  • 2Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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    Deriye rengini veren hücrelerin (Melanositik nevüs) çoğalması nedeniyle 'dalmaçyalı' damgası yiyen genç kadın, 25 yaşında kendine güvendiğini söylüyor.

     

  • 3Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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    Polonya'nın Varşova kentinde yaşayan Yulianna Yussef 8 yaşına kadar doğum lekesine çok dikkat etmedi. 

     

     

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    Ancak yaşı ilerledikçe arkadaşları tarafından zalim yorumlara maruz kaldı. Hatta aileler, lekelerin bulaşıcı olduğunu düşünüp çocuklarıyla oynamalarına izin vermedi. 

     

  • 5Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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    14 yaşlarındayken yaşadığı zorbalıklar nedeniyle içine kapanan Yulianna Yussef, eleştirilerden uzak kalmak için evde kalmaya ve akşam karanlığında dışarı çıkmaya başladı.

     

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    Genç kadın, lekeler için cahilce tavsiyelere maruz kaldı. Yıllarca insanlardan saklandıktan ve kendinden nefret ettikten sonra, ilerlemenin tek yolunun kendine güvenmek olduğuna karar verdi. 

     

  • 7Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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    Küçükkken doktorların fazla yaşamaz dediği Yussef, bugün 25 yaşında kendine güvenen genç bir kadın haline dönüştü.

     

  • 8Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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    Kendine olan güvenini artırdığında Instagram açarak, doğum lekelerini takipçileriyle paylaşmaya başlayan Yulianna Yussef çok fazla olumlu yorum aldı. 

     

  • 9Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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    "Aslında amacım benim gibi olan kadınlarla tanışmak bir araya gelmekti. Öyle de oldu ancak diğer insanlardan bu kadar ilgi ve sevgi beklemiyordum" diyen genç kadın 100 bine yakın bir takipçi kazandı.

  • 10Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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    Yulianna Yussef, şimdilerde her kadının güzel ve güçlü olduğu düşüncesinden yola çıkarak binlerce kadına ilham oluyor. 

  • 11Yıllarca 'dalmaçyalı' diye alay ettiler! Şimdilerde ise övgüyle bahsediliyor
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