Yakın arkadaşlarıyla geldiği bir alışveriş merkezinde yaklaşık iki saat alışveriş yapan Yılmaz Morgül, daha sonra bir mekana geçerek arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı, bir ara yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen fakat daha sonra araları açılan Bülent Ersoy hakkında yöneltilen "Barıştınız mı?" sorusuna, ''Bülent Ersoy da kim? Öyle biri mi var? Kendisini tanımıyorum'' yanıtını verdi.

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