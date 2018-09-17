3 | 10

Suat Su, 2 yıl önce Bülent Ersoy'la tanışmış. Bülent Ersoy bu benzerlikten rahatsız olmuş. Suat ile bir daha görüşmemiş. Suat Su (solda) 5 yıl önce böyleydi. Bülent Ersoy ile ortak dostları Şehnaz Yılmaz sayesinde tanıştı.