Sağlık çalışanlarına gelecek olan yıpranma payı ile sağlık çalışanlarına 1 yılda 60 günlük yıpranma hakkı getirildi. Yine aynı düzenlemede diş hekimleri ve doktor emeklilerinin maaşları, torba yasa yasalaştığında 2 bin TL zamlanacak. Uzman olmayan diş hekimi ve doktor emeklilerinin maaşları ise 1533 TL zamlanacak. Peki yıpranma payı nedir? Hangi mesleklerde yıpranma payı vardır? Yıpranma payına dair detaylar haberimizde...

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda “fiili hizmet zammı” olarak geçiyor. Çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. Yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 60 ila 90 gün arasında fiili hizmet zammı veriliyor. Soma'da yaşanan maden faciasının ardından çıkartılan yasa ile madencilere de yıpranma payı getirildi ve madenciler 180 gün fiili hizmet zammı almaya hak kazandı.

Fiili hizmet zammı 90 gün olan bir meslekte 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.

YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER NELER?

1) Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60 - 90 gün.

2) Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün.

3) Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün.

4) Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün.

5) Kok fabrikalarıyla Termik santrallerde çalışanlar 60 gün.

6) Alüminyum fabrikalarında çalışanlar 60 gün.

7) Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün.

8) Döküm fabrikalarında çalışanlar 60 gün.

9) Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.

10) Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.

11) Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler, radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işler ile yapılan işlerde çalışanlar 90 gün.

12) Su altında çalışanlar 60 gün.

13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.

14) Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.

15) İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar 60 gün.

16) Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.

17) TRT’de Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışanlar 90 gün.

18) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar 90 gün fiili hizmet zammı alıyor.

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