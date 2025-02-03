Milyonlarca öğrenci, hedeflediği üniversiteye girebilmek için Haziran ayında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuruların kısa bir süre içerisinde başlamasıyla sınava da geri sayım başlayacak. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman alınacak, geç başvuru tarihi belli oldu mu?