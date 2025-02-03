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        Haberler Bilgi Gündem YKS başvuruları ne zaman başlıyor 2025? ÖSYM ile AYT, YDT, TYT sınav ilk başvuru tarihleri ile geç başvuru tarihi

        2025 YKS başvuruları başlamak üzere: İşte TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile YKS'nin üç oturumu olan TYT, AYT ve YDT'nin başvuru tarihleri belli oldu. Haziran ayında gerçekleştirilecek sınav için başvurular bu ay başlayacak. İşte, YKS başvuru tarihleri başta olmak üzere sınav ve geç başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:07
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        Milyonlarca öğrenci, hedeflediği üniversiteye girebilmek için Haziran ayında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuruların kısa bir süre içerisinde başlamasıyla sınava da geri sayım başlayacak. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman alınacak, geç başvuru tarihi belli oldu mu?

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        2025 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        YKS 1. oturum olan (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

        YKS 2. oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

        YKS 3. oturum (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

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        2025 YKS (TYT, AYT, YDT) BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

        Üç oturumlu sınavın başvuru tarihleri belirlen di. Buna göre 2025 YKS başvuru tarihleri 6 Şubat ile 3 Mart arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

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        2025 YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ E ZAMAN?

        İlk başvuruyu kaçıran öğrenciler 11-13 Mart saat 23.59'a kadar geç başvuru yapabilir.

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        2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek

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