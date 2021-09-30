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YKS ek tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM sonuç sayfası: Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ilk tercihlerinde istediği yeri kazanamayan adaylar şanlarını üniversite ikinci tercihlerinde denedi. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2021 üniversite ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

YKS ek tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM sonuç sayfası: Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları

ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? sorusu binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşmek için üniversitelerin boş kontenjanları için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlar için geri sayıma geçti. Gözler ÖSYM'den gelecek YKS 2021 ek tercih sonuçlarında. İşte YKS ek tercih sonuçları detayları...

YKS 2021 EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yayımlamadı. Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor. YKS ek tercih sonuçları açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz...

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları son yıllardaki uygulamalarında olduğu gibi internet sitesi üzerinden duyuracak.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu açıklamaları yaptı;"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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