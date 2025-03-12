YKS geç başvuru ekranı: 2025 ÖSYM YKS geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Üniversite sınavı için başvurularını tamamlayamayan adaylar YKS geç başvuru tarihlerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2025 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Bilindiği üzere geç başvuru günlerinde, başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor. Peki YKS geç başvurusu nasıl yapılır?