YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?
Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayan adaylar YKS taban puanlarını sorguluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 3,5 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla 17 ve 18 Haziran günlerinde gerçekleştirildi. 20 Temmuz'da açıklanacak sonuçların ardından adaylar üniversite taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanları ışığında tercih işlemlerini yapabilecekler. İşte 2023 YKS tercih tarihleri ile üniversite taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar...
YKS taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. 17 ve 18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Öğrenciler tercihlerini 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına göre gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS taban puanları...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANACAK
Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercihlerin de başlaması bekleniyor. Buna göre; YKS tercihleri, sınavın açıklanacağı 20 Temmuz'dan sonra başlayacak. Konuya daie bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
ADAYLARIN KAÇ ÜNİVERSİTE TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.
34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir." ifadelerini kullandı.
2023 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.
YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.
2022 YILI ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2023 yılı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklanmadığı için gözler 2022 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına çevrildi.
Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgiye ulaşılabiliyor.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.