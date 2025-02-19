Yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

ACI BİR GÜLEMSEME

Kış şartlarında yoğun kar yağışının altında müşterilere yiyecek-içecek servisi yapan bir motokuryenin sosyal medyadan yaptığı paylaşım kimilerini tebessüm ettirirken kimilerinde acı bir gülümsemeye yol açıyor.

"GELİR TABİ KARDEŞİM"

Evinde servisi bekleyen müşterinin telefonda 'yemeğim sıcak gelebilir mi?' şeklindeki sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen motokurye, sosyal medyadan yayınladığı videoda şu sözleri kullandı. "Abi yemeğim sıcak gelir mi diyor, gelir tabi kardeşim. Bu havada da sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek yani anlatabiliyor muyum kardeşim?" şeklindeki sözleri dikkat çekti.