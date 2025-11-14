YÖK ile Filipinler arasında işbirliği protokolü imzalandı

YÖK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Atty Paisalin P. Tago ve beraberindeki heyet ile Başkanlıkta görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı vurgulanan açıklamada, akademik hareketliliği artırma, öğrenci değişimini destekleme ve burs imkanlarını geliştirmeyi hedefleyen protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu işbirliği, iki ülke arasındaki akademik temasları daha da güçlendirecektir" ifadesi kullanıldı.