Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK ile Filipinler arasında işbirliği protokolü imzalandı

        YÖK ile Filipinler arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Akademik hareketliliği artırma, öğrenci değişimini destekleme ve burs imkanlarını geliştirmeyi hedefleyen protokol imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK ile Filipinler arasında işbirliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YÖK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Atty Paisalin P. Tago ve beraberindeki heyet ile Başkanlıkta görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

        Görüşmede Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı vurgulanan açıklamada, akademik hareketliliği artırma, öğrenci değişimini destekleme ve burs imkanlarını geliştirmeyi hedefleyen protokol imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu işbirliği, iki ülke arasındaki akademik temasları daha da güçlendirecektir" ifadesi kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor