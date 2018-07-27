Yokohama FM - Shimizu maç önü

Yokohama FM ve Shimizu, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. 20 puanlı Yokohama FM 13. sırada bulunuyor, Shimizu 24 puana sahip ve 9. sırada. Yokohama FM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shimizu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 265 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yokohama FM kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Shimizu sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Yokohama FM son hafta oynanan Urawa maçında 0-1 kazandı.

Shimizu ise Kobe karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Yokohama FM, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 15 gol yedi.

Shimizu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shimizu, 14 gol atarken 15 gol yedi.

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