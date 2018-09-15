Yokohama FM - Urawa sahaya çıkıyor

Yokohama FM ve Urawa, 16 Eylül 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. 29 puanlı Yokohama FM 14. sırada bulunuyor, Urawa 32 puana sahip ve 10. sırada. Yokohama FM son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Urawa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 564 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yokohama FM kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Urawa sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Yokohama FM son hafta oynanan Urawa maçında 0-1 kazandı.

Urawa, Yokohama FM karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Yokohama FM, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 24 gol yedi.

Urawa, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Urawa 17 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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