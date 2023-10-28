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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten son dakika haberi: PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi Etkisiz hale getirdi! MİT unutmadı!

        MİT Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak hudutlarımızda görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan eylemin faili PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:16
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        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'deki operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        GEÇEN YIL YARALI KURTULMUŞTU

        AA'da yer alan habere göre güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.

        SURİYE'NİN KUZEYİNE DÖNMÜŞTÜ

        Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi. MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.

        ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

        Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

        ABD İLE YAPILAN TATBİKATI YÖNETMİŞTİ

        Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.

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