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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:43
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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        Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

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        LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

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        Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.

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        ICARDI DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 5 kez topu filelere gönderdi.

        Öte yandan Bayern Münih maçında iğne ile oynayan Icardi takımla Rize'ye götürülürken bugün riske edilmesi beklenmiyor.

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        OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

        Muslera

        7

        Boey

        8

        Sanchez

        9

        Abdülkerim

        10

        Angelino

        11

        Torreira

        12

        Kerem Demirbay

        13

        Ziyech

        14

        Kerem Aktürkoğlu

        15

        Zaha

        16

        Barış Alper

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