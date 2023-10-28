Villa inşaatında Roma döneminden kalma bir mezar daha bulundu

Villa inşaatında Roma döneminden kalma bir mezar daha bulundu

Akköy köyü Çukurçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında kadın iskeleti bulunan mezar ile çevresinde Yalova Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Müze Müdürü Ali Sinan Özbey'in başkanlığındaki ekip, 3 ila 4'üncü yüzyıllara tarihlenen Geç Roma döneminden kaldığı değerlendirilen kadın mezarının hemen yanında bir bebek iskeletinin olduğu ikinci küp mezara ulaştı.

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Her iki mezardan da herhangi bir eşyanın çıkmadığı öğrenildi.