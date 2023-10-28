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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir kasiyer daha önce tartıştığı müşterisinin saldırına uğradı

        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!

        İstanbul'da, bir zincir markette kasiyer olarak görev yapan 20 yaşındaki Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Genç kadını dakikalarca yumruklayan saldırgan kaçarak uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:13
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        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Perşembe günü İstanbul'daki bir zincir markette saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        KASA SIRASI NEDENİYLE TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre markette çalışan Nurgül Koç (20), daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişiyle tekrar denk geldi.

        DAKİKALARCA DARP EDİLDİ

        İkili arasından tekrar tartışma çıkarken Koç saldırıya uğradı. Nurgül Koç'u dakikalarca darp eden saldırgan daha sonra marketten ayrıldı. O anlar ise marketteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

        Darp edilen Nurgül Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koç yaptığı paylaşımda, "20 yaşındayım. Dün akşam saat 20.00 saatlerinde daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam" ifadelerini kullandı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan Nurgül Koç'un paylaştığı görüntülerde saldırgan adamın, tartıştığı Koç'un üzerine doğru yürüyerek genç kızı darp ettiği anlar yer aldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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