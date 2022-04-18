Yolcuyla tartışan taksici şoke etti: Seni bıçaklarım 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir taksici, para ödemediğini iddia ettiği yabancı uyruklu çiftin üzerine bıçakla yürüdü. Yolcu çifte küfürler edip, "Seni bıçaklarım" diyen taksiciye vatandaşlar korkudan yaklaşamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yabancı uyruklu çift bulunan 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

'SENİ BIÇAKLARIM' DİYEREK ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Tartışma sırasında taksici, "Seni bıçaklarım" diyerek taksinin yanından uzaklaşan çiftin üzerine yürüdü. Öfkeden deliye dönüp tehditler savurup, küfürler eden taksici, bu kez araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından gitti. Burada da küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, korkudan yanına yaklaşamayan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.