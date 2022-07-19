Yoldan geçen kadın silahla vuruldu! 0:00 / 0:00

DHA

Zeytinburnu'nda, yabancı uyruklu bir kadın çocuklarıyla sokaktan geçtiği sırada ayağından silahla vuruldu. Kadın hafif yaralanırken, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre ilçede bugün 13.00 sıralarında yabancı uyruklu bir kişi, beyaz renkli otomobilin kapısını açtığı sırada silahla ateş edildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yabancı uyruklu kişi kaçarken, o sırada çocuklarıyla sokaktan geçen yabancı uyruklu bir kadın ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"BİRBİRLERİNE ATEŞ EDERKEN KADINI BACAĞINDAN VURMUŞ"

Mahalle sakinlerinden Nihat Atam, "Buradaki esnafların söylediğine göre iki tane Afgan birbirine ateş ederken, Uygur Türkü bir ablanın bacağından vurmuşlar. Burası Teksas gibi. Birbirlerine ateş ederken kadını bacağından vurmuş, kaçmış gitmiş. Kadın burada oturan komşu" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta durduğu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kapıyı açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı, saldırganların otomobille arkasından ilerlediği görülüyor. Görüntünün devamında ise çevredekilerin yaralanan kadının yanında toplanması yer alıyor.