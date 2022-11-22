Youtube'a alışveriş yapma özelliği geliyor: Youtube Shop

Youtube'un, Tiktok ile benzeyen ve kısa videolar çekilmesini sağlayan Youtube Shorts platformu için yeni planları olduğu iddia ediliyor.

Financal Times'da çıkan habere göre; yeni alışveriş özelliği kullanıcıların Shorts'ta gezinirken ürün satın almalarına olanak tanıyacak. İçerik üreticileri tıpkı Instagram'daki gibi kendi sanal mağazalarını açabilecek ve buradan ürün satışı gerçekleştirebilecek.