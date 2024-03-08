Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da kadınlar adına lavanta bahçesi kuruldu

        Sorgun'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar adına lavanta bahçesi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da kadınlar adına lavanta bahçesi kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar adına lavanta bahçesi oluşturuldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, Sorgun Millet Bahçesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturulan bahçeye Yunus Emre Ortaokulu öğrencileriyle lavanta diktiklerini söyledi.

        Canbolat, "10 dekar üzerine kurulan lavanta bahçesi için 20 bin fide diktik. Dikim işlemi Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Sorgun Yunus Emre Ortaokulu öğrencileriyle yapıldı." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Yozgatlı kadınlar kooperatifleşerek onlarca kişiye istihdam sağlıyor
        Yozgatlı kadınlar kooperatifleşerek onlarca kişiye istihdam sağlıyor
        Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Astronomi mezunu genç kız köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapıyor
        Astronomi mezunu genç kız köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapıyor
        Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı