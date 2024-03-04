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        Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Yozgat'ta evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:37
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        Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Yozgat'ta evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Jandarma ekipleri, Aydıncık ilçesinde M.Ş'nin evinden mutfak ve çeşitli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler Ü.A, H.Y. ve Y.E.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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