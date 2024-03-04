Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Jandarma ekipleri, Aydıncık ilçesinde M.Ş'nin evinden mutfak ve çeşitli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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