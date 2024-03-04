Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Yozgat'ta evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Yozgat'ta evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, Aydıncık ilçesinde M.Ş'nin evinden mutfak ve çeşitli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler Ü.A, H.Y. ve Y.E.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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