Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Belediyespor voleybol takımı 1. Lig'e yükseldi

        Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2'inci Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Karaman'da yapılan finallerin ardından yeniden Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun Belediyespor voleybol takımı 1. Lig'e yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Lig’de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Karaman’da yapılan finallerin ardından yeniden Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi.

        Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, yeniden 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını, şampiyon olarak Efeler Ligi’ne çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

        Gül, Sorgun Belediyespor'un yerinin Efeler Ligi olduğunu ifade ederek, "Sezon başı güçlü bir kadro kurduk. Lig etabı dahil tüm maçlarda bir yenilgi aldık, diğer maçlarımızı kazandık. Şimdi hedefimiz Alparslan Endüstri 1. Lig için iyi bir kadro kurup, yeniden Efeler Ligi’ne çıkmak." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta nadasa bırakılan alanlar yeşil mercimek ekilerek değerlendiriliyo...
        Yozgat'ta nadasa bırakılan alanlar yeşil mercimek ekilerek değerlendiriliyo...
        Sorgun'da maden işçilerinden arama kurtarma ekibi kurulacak
        Sorgun'da maden işçilerinden arama kurtarma ekibi kurulacak
        Ilıman geçen kış mevsiminde flamingolar Gelingüllü Barajı'na erken geldi
        Ilıman geçen kış mevsiminde flamingolar Gelingüllü Barajı'na erken geldi
        Yozgat'ta 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta yangın çıkan dinlenme tesisi küle döndü
        Yozgat'ta yangın çıkan dinlenme tesisi küle döndü
        Limiti 750 bin liraya çıkarılan kredi için esnafa başvuru çağrısı yapıldı
        Limiti 750 bin liraya çıkarılan kredi için esnafa başvuru çağrısı yapıldı