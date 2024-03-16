Yozgat'taki oda ve borsa başkanları Sorgun'da bir araya geldi

Yozgat ve ilçelerindeki oda ve borsa yöneticileri Sorgun'da bir araya geldi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında toplanan oda ve borsa başkanları fikir alışverişinde bulundu.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan oda ve borsa yöneticilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Oda ve borsaların kurumsal işbirliğinin en büyük savunucuları olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Ayrılıkta azap, birlikte bolluk ve bereket vardır düşüncesini şiar edinerek yapmış olduğumuz toplantımızın ilimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplamda 8 oda ve borsamızla sürekli iletişim halinde bulunarak kurumsallığımızın sürekliliğini sağlamaktayız. İlimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi ve daha iyi konuma gelmesi için yapılan çalışmalarımızda birbirimizin desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortak kültürle kazanan Yozgat olacaktır."

Arslan, Yerköy OSB’nin yeterli talebi gördüğünü, Fuat Oktay OSB için taleplerin tamamlanma aşamasına geldiğini, Bozok OSB'de talep toplamaya başlandığını ifade etti.