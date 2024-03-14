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        Çekerek'te çiftçilere pas hastalığı ve mücadele yöntemleri anlatıldı

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:09
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        Çekerek'te çiftçilere pas hastalığı ve mücadele yöntemleri anlatıldı
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        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı.

        Kaymakamlık Konferans Salonu'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, buğday ve arpada görülen pas hastalığının verimi ve ürün kalitesini düşürdüğünü söyledi.

        Saltık, hububat ekili alanların kontrol edilmesi gerektiğini, pas hastalığının görüldüğünde ise mücadele yapılması gerektiğini aktardı.

        Konuşmanın ardından ziraat mühendisi Özge Duran tarafından çiftçilere hastalık ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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