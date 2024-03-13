Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Jandarmanın hassas burunları "Gölge" ile daha da güçlendi

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli hassas burunlu köpeklerin arasına katılan kadavra köpeği "Gölge" ile suç ve suçlularla mücadele daha etkin yürütülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarmanın hassas burunları "Gölge" ile daha da güçlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli hassas burunlu köpeklerin arasına katılan kadavra köpeği "Gölge" ile suç ve suçlularla mücadele daha etkin yürütülecek.

        Bomba aramada "Vasıl ve "Ozan", uyuşturucu madde aramada "Pullu", iz takipte "Dost", çay ve tütün tespitte "Esna" ile suç ve suçlularla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığının bünyesine geçen ay kadavra köpeği "Gölge" de katıldı.

        Gölge, ölen ya da öldürülen kişilerin bulunması veya her türlü afet sonucu enkaz altında kalanların kadavralarının tespit edilmesinde kullanılıyor.

        İhtiyaç halinde çevre illerde de gönderilen Gölge, son olarak Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak altında kalan maden işçilerinin aranmasında görev aldı.

        Eğitmenleri tarafından zorlu görevlere hazırlanan köpekler, İl Jandarma Komutanlığı köpek eğitim parkuru ve arazide günlük eğitimlerini alarak her an göreve hazır tutuluyor.

        Kadavra arama köpeği eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çoban, AA muhabirine, Gölge'nin 3 yaşında olduğunu söyledi.

        Gölge'nin adli ve kriminal olaylarda ölen veya öldürülen kişilerin yerlerini tespit etmek amacıyla kullanıldığını belirten Çoban, "Gölge, her türlü doğal veya doğal olmayan olaylarda, sel, çığ, deprem gibi afetlerde görev almaktadır. İhtiyaç duyulması halinde diğer illere de görevlendirilecektir. En son Erzincan'ın İliç ilçesine meydana gelen toprak kayması olayında toprak altında kalan madencileri arama faaliyetinde bulunmuştur." diye konuştu.

        İz takip köpeği "Dost" hakkında da bilgiler veren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Tanışık da labrador cinsi köpeğin 12 yaşında olduğunu dile getirdi.

        "Dost"un kaybolan kişilerin aranmasında, kaçakçılık, hırsızlık ve terörle mücadelede kaçan ve saklanan terör unsurları ile bunlara ait mağara ve sığınakların bulunmasında görev yaptığını ifade eden Tanışık, "Köpeğim 12 saat geriye dönük ve 5 kilometreye kadar arama yapabiliyor. Dost, birçok göreve katılmış, en son Yozgat Dayılı köyündeki kayıp kişinin bulunmasına katkı sağlamıştır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinl...
        Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinl...
        Sorgun'da hayvan hastanesi için yer tespit çalışmaları sürüyor
        Sorgun'da hayvan hastanesi için yer tespit çalışmaları sürüyor
        Bozok Üniversitesinde kenevir bitkisinden üretilen yapı malzemeleri tanıtıl...
        Bozok Üniversitesinde kenevir bitkisinden üretilen yapı malzemeleri tanıtıl...
        Sorgun ve Akdağmadeni YHT gar binaları açılıyor
        Sorgun ve Akdağmadeni YHT gar binaları açılıyor
        Yozgat'ta ramazan topunun provası yapıldı
        Yozgat'ta ramazan topunun provası yapıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti