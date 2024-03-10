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        Yozgat'ta ramazan topunun provası yapıldı

        Yozgat'ta her yıl ramazan ayında kullanılan ve iftarın habercisi olan ramazan topu (ses bombası) provası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:37
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        Yozgat'ta ramazan topunun provası yapıldı
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        Yozgat’ta her yıl ramazan ayında kullanılan ve iftarın habercisi olan ramazan topu (ses bombası) provası yapıldı.

        Kentte ramazan ayının geleneklerinden olan iftar topunun, ramazan öncesi 3 pare atışı yapılarak provası gerçekleştirildi.

        Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda yapılan provada ses bombalarının fitilini Belediye Başkanı Celal Köse ateşledi.

        Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        İftar topunun ramazan boyunca atılacağını ifade eden Köse, "Ramazan ayının habercisi olan iftar toplarımızın bugün provasını yaptık. Tarihten gelen bir gelenek ve biz de bunu yaşatacağız. Bugün ilk sahurumuzu yapacağız ve bereketinden istifade edeceğiz. Ramazan barış, kardeşlik, yardımlaşma, bağışlanma demek. Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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