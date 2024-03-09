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        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

        Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:47
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        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
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        Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

        Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

        Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerine de kar yağdı.

        - Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

        Kar yağışının etkili olduğu Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'na çıkan bazı vatandaşlar, kar manzarasında fotoğraf çektirdi, çocuklar kartopu oynadı.

        Karayolları ekipleri, kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.

        Sarıhacılı Mahallesi'nde çiftçi Tülay Durak, gazetecilere, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Uzun zamandır kar yağmıyordu, yağması ekinlere çok iyi oldu. Çok sevindik, çok mutluyuz." dedi.

        Hasan Can Durak da "Bu yıl kar az yağdı. Kar yağışı mutluluk getirdi. Kar çiftçi için mutluluk demektir. Meralarda ot bol olacak, ekinlerimiz Allah'ın izniyle iyi olacak." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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