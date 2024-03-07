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        Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:29
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        Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yozgat'ta dün terör suçları ile mücadele çalışması kapsamında DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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