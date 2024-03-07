Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat'ta dün terör suçları ile mücadele çalışması kapsamında DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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