Yozgat'ta 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele çalışması kapsamında DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, Irak uyruklu şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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