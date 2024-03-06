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        Yozgat'ta 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:42
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        Yozgat'ta 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele çalışması kapsamında DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti.

        Ekipler, Irak uyruklu şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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