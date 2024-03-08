Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgatlı kadınlar kooperatifleşerek onlarca kişiye istihdam sağlıyor

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde 3 yıl önce kurulan kadın kooperatifi, onlarca kadına iş imkanı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgatlı kadınlar kooperatifleşerek onlarca kişiye istihdam sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde 3 yıl önce kurulan kadın kooperatifi, onlarca kadına iş imkanı sağlıyor.

        Çayıralan Belediyesinin desteğiyle 2021'de kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi (ÇEKOOP), kiraladıkları tarla ve bahçelerde domates, biber, nohut, yeşil mercimek yetiştiriyor.

        Yöre kadınlarının ürünlerini de satın alan kooperatif üyeleri, bunları işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor.

        Yaz aylarında turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi ürünler yapan, domates, biber, nohut ve yeşil mercimek yetiştiren kadınlar, kış mevsiminde de tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretmeye devam ediyor.

        Kış aylarında 15-20, yaz aylarında yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlayan ÇEKOOP, ürün temin ettiği kadınlarla onlarca kişiye ekonomik katkı sunuyor.

        Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut, AA muhabirine, ilk açıldıklarında 6 olan ürün çeşidini 59'a çıkardıklarını söyledi.

        Bölgedeki kadınlara iş imkanı sunduklarını aktaran Bulut, "Kooperatifimizde çalışan kadın sayısı kış aylarında 15-20 ama yaz aylarında 50 kişiyi buluyor. Ürün temin ettiğimiz kişilerle kooperatifimizden 100-150 kişi faydalanıyor." dedi.

        Bulut, ürün yelpazesini devamlı genişlettiklerini belirterek, "Kuşburnu marmelatı, kayısı, vişne, çilek reçeli, sirke çeşitleri, alıç ve elma sirkesi, hamur işleri, erişte, mantı, kırpma çorbalık üretiyoruz. Domates, biber üretiyoruz, pezik turşusu yapıyoruz. Kargoyla Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. E-ticarette de gönderim sağlıyoruz. Ankara Halk Ekmek ile Sakarya, Kırıkkale ve Kayseri'de anlaşmalı kooperatif ve marketlerimiz var, onlara gönderiyoruz. Geçen yıl Almanya'ya 20 ton ürün gönderdik." diye konuştu.

        Kooperatifle kadınlara iş imkanı sunulduğunu dile getiren Bulut, "Çalışan kadınlarımız para kazandığı gibi yöre halkının kazançları oluyor. Doğadan kuşburnu, alıç toplayan, evinin bahçesinde pezik, domates, biber yetiştirip getirenlerin ürünlerini satın alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Muhannete muhtaç olmuyoruz"

        Kooperatifte çalışan kadınlardan Yıldız Akdağ da arkadaşlarıyla bir arada olduklarını ve sosyalleştiklerini belirterek, "Ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Burası çok güzel iş kapısı oldu." dedi.

        Kooperatifin açılışından itibaren çalışmaya başlayan 70 yaşındaki Fatma Beyaz ise şunları kaydetti:

        "Burası bize bir iş kapısı oldu. Çok şükür evimize ekmeğimizi götürüyoruz. Muhannete muhtaç olmuyor, kendimiz kazanıp, kendimiz harcıyoruz. Burada hep kadınlar çalışıyor. Yazın yaz işini, kışın da kış işini yapıyoruz. Çok memnunuz, evde oturmak yerine burada çalışıyoruz. En güzeli de burada sohbet edip, stres atıyoruz."

        Fatma Varol ise iş imkanları kısıtlı küçük bir ilçe olan Çayıralan'da kooperatifin kadınlar için büyük şans olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Astronomi mezunu genç kız köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapıyor
        Astronomi mezunu genç kız köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapıyor
        Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin korumaya alındı
        Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin korumaya alındı