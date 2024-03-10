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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ı ziyaret etti

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:09
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ı ziyaret etti
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ı ziyaret etti.

        Lise Caddesi'nde seçim otobüsüyle halkı selamlayan Babacan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti, partisinin Yozgat Belediye Başkan adayı Mesut Yıldırım'a destek istedi.

        Babacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde program düzenlediklerini söyledi.

        Partisinin 81 ilde kendi adayı ile seçimlere girdiğini ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin dört bir tarafında pırıl pırıl, tertemiz adaylarımız illerine, ilçelerine iyi hizmet vermek için yoğun bir hazırlık içindeler. Bütün adaylarımız belediyeyi çok daha iyi yönetecek nitelikte insanlar. En çok dikkat ettiğimiz konu bu oldu. Adaylarımızı belirlerken mevcut başkandan veya diğer adaylardan bu işi daha iyi yapar mı, yapmaz mı, biz ona baktık."

        Babacan, daha sonra seçim çalışmaları için Sorgun ilçesine geçti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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