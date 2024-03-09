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        BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu, Sorgun'da anıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 15. yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:50
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        BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu, Sorgun'da anıldı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 15. yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anıldı.

        İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda Sorgun Alperen Ocakları tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Sorgun Alperen Ocağı Başkanı Ahmet Özbek, katılımcılara teşekkür etti.

        Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mevlüt Uyanık, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Alp ve Eren kavramlarını bir arada götüren, Türk milliyetçiliğinin ete kemiğe bürünmüş şekli olduğunu söyledi.

        Uyanık, "Gerek cezaevi yılları gerekse siyasal hayattaki yeni söylemleri ve yeni kurduğu partiyle birlikte Türkiye'de belki de en önemli siyasal aktörlerinden biriydi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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