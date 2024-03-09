Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat, kar yağışıyla beyaza büründü

        YOZGAT kent merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:27 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat, kar yağışıyla beyaza büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        YOZGAT kent merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi saatler içinde beyaza büründü. Belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, gece boyu yollarda kar küreme çalışması ve tuzlama yaptı. Sabah saatlerinde Çamlık Milli Parkı'na gidenler, kar topu oynadı. Çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

        Sarıhacılı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Tülay Durak, "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Şimdi yağması ekinlere çok iyi oldu. Çok sevindik, çok mutluyuz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
        Sorgun'da kadınlar adına lavanta bahçesi kuruldu
        Sorgun'da kadınlar adına lavanta bahçesi kuruldu
        Yozgatlı kadınlar kooperatifleşerek onlarca kişiye istihdam sağlıyor
        Yozgatlı kadınlar kooperatifleşerek onlarca kişiye istihdam sağlıyor
        Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Astronomi mezunu genç kız köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapıyor
        Astronomi mezunu genç kız köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapıyor
        Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı