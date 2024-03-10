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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:45
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat’ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.

        Seçim otobüsüyle ilçe halkını selamlayan Babacan, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

        ​​​​​​​Emekli maaşının düşük, çiftçilerinin üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu savunan Babacan, partisinin Sorgun Belediye Başkan adayı Tevfik Ateşer'e destek istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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