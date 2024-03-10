DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat’ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.
Seçim otobüsüyle ilçe halkını selamlayan Babacan, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Emekli maaşının düşük, çiftçilerinin üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu savunan Babacan, partisinin Sorgun Belediye Başkan adayı Tevfik Ateşer'e destek istedi.
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