Fatih Erbakan: 'İktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş', bu siyasi şantajın dik alasıdır (3)

'BOLLUKVE BEREKET DÖNEMİNİ BU MİLLET HATIRLIYOR'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programında konuşan Erbakan, kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu ve Milli Görüş temsilcisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getirdi. Erbakan, halkın akın akın Yeniden Refah Partisi'ne koştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Neden 'kurtuluş' Milli Görüş’te? 1996- 1997'de Erbakan Hocamızın başbakanlığı dönemindeki bolluk ve bereket dönemini bu millet hatırlıyor. İşçiye, memura, emekliye verilen maaş zamlarını, çiftçiye, köylüye verilen taban fiyatı artışlarını bu millet çok iyi hatırlıyor. Bütün ekonominin çarkları dönmeye başladı. BAĞ-KUR emeklisine yüzde 320 maaş zammı yaptı Erbakan Hoca. Dünyada başka hiçbir ülkede 11 ay gibi bir sürede dar gelinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda artıran başka bir hükümet yok. Erbakan hocamızın başbakan olduğu hükümet dünya şampiyonu, bu alanda. Öyleyse yine kurtulmak istiyorsak, yine bolluk ve bereket istiyorsak Milli Görüş'e koşacağız. O Milli Görüş yolunun temsilcisi Yeniden Refah Partisi'dir. İşte üye sayımız bunun için artıyor, işte anketlerde oylarımız bunun için artıyor."