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        Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:57
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        Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile aynı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.C.S. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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