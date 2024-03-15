Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile aynı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.C.S. yakalandı.

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