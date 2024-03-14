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        Yozgat Valisi Özkan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:04 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:13
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        Yozgat Valisi Özkan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Yozgat Şehir Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden Özkan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak çiçek takdim etti.

        Özkan, sağlık çalışanlarının fedakarlığı ve özverisiyle hayat kurtarma misyonunun toplum için çok önemli olduğunu söyledi.

        Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden, kendi sağlıklarını riske atarak, insanların sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Özkan, "Onların bu görevlerini yerine getirirken gösterdikleri çaba takdire şayandır. 14 Tıp Bayramı vesilesiyle onların emeklerini bir kez daha hatırlamak ve teşekkür etmek istedim." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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