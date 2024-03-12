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        Bozok Üniversitesinde kenevir bitkisinden üretilen yapı malzemeleri tanıtıldı

        Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık- Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalarda küf gözlenmediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:27
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        Bozok Üniversitesinde kenevir bitkisinden üretilen yapı malzemeleri tanıtıldı
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık- Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalarda küf gözlenmediğini söyledi.

        Bozok Üniversitesinin endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduğunu belirten Doç. Dr. Şahin, gazetecilere, kenevir kullanarak ürettikleri yapı malzemeleri hakkında bilgi verdi.

        Şahin, keneviri yapı malzemelerinde kullanımı yönünde çalışmalar yaptıklarını bu kapsamda kenevir bitkisi kullanarak tuğla ve yalıtım malzemesi ürettiklerini ifade ederek, bunları diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırarak çevresel testlere tuttuklarını anlattı.

        Farklı yapı malzemelerinden yaptıkları kulübelerde 2 yıl çalışma yaptıklarını aktaran Şahin, "Çalışmalarımız neticesinde kenevirle üretilen yapıların performansları çok iyi oldu. Diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırılabilir, rekabet edilebilir yapı malzemesi üretilebileceği ortaya konulmuştur. Bunun yanında yağmur ve su alma nedeniyle oluşan küf, kenevirli binalarda gözlemlenmedi." dedi.

        Şahin, kenevirli yapı malzemesinin karbon salımının azaltılması noktasında da güzel vaatler sunduğunu belirterek, "Kenevir ile inşa edilen yapılar, daha az çevresel etkilerden etkileniyor. Yani yapılar kışın oturduğunuzda evin sıcaklığını dışarıya daha az verirken yazınsa evin serinliğini daha uzun süre tutmaktadır. Hafiflik noktasında da kenevir gayet hafif bir yapı malzemesi üretimine imkan sağlamaktadır." diye konuştu.

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