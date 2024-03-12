Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yozgat Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Dursun, programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anlattı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu.

Programın ardından Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sorgun Agahefendi İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkçe öğretmeni Gazi Demirdağ, programda, Mehmet Akif Ersoy’un bir doğruluk ve dürüstlük sembolü olduğunu, soğuk kış günlerini paltosuz geçirmesine rağmen, İstiklal Marşı'na konulan ödülü almayacak kadar da vatan sevdalısı olduğunu belirtti.

Program, çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.​​​​​​​