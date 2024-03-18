Fatih Erbakan: 'İktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş', bu siyasi şantajın dik alasıdır (2)

'1NİSAN İTİBARİ İLE YAPILACAK OLAN, AHLAKLI BELEDİYECİLİĞİN HAKİM KILINMASIDIR'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Yeniden Refah Partisi Belediye başkan adayı Mehmet Ağaoğlu'nun Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Açılışta konuşan Erbakan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirterek, "İnşallah 31 Mart'ta Milli Görüşü şahlandıracağız, sandıkları patlatacağız, yeniden yerel yönetimlerde iktidar yapacağız. Tabii ki öncelikle 1 Nisan itibari ile yapılacak olan ahlaklı belediyeciliğin hakim kılınması. Ahlaklı belediyecilik ne demek, adalet demek. Ahlaklı belediyecilik ehliyet ve liyakat demektir. Yerköy'de Mehmet Ağaoğlu başkanımızla, Yozgat'ta Kazım Arslan başkanımızla 94 ruhunu canlandıracağız. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız yeniden tarih yazacağız inşallah" dedi.

'YARISI SİVİL POLİSTEN OLUŞAN MİTİNG MEYDANLARINDA HİÇ KİMSE YOK'

İktidar partisinin, seçmenin oylarını alabilmek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu kaydeden Erbakan, şunları söyledi:

"Çok değerli Yerköylüler, çok değerli Yozgatlılar; iktidar partisi belediye başkan adayları ellerinde bir malzeme kalmadığı için sağda solda gezip, diyorlar ki; 'efendim bak sen eğer iktidar partisinden belediye başkanı seçmezsen Yerköy'e hizmet gelmez, Yozgat'a hizmet gelmez' diyorlar. Ne yapsın garibanın elinde bir malzeme kalmamış, miting meydanları bomboş, anketler ortada. Oyları kartopu gibi eriyor. Nereye gitseler vatandaş, emekli, ateş püskürüyor hayat pahalılığını soruyor nereye gitseler, İsrail ile ticarete niye devam ediyorsunuz, Gazze'de ki bu vahşet karşısında hala İsrail'e ihracat yapmaya neden devam ediyorsunuz, nereye gitseler bunlarla karşılaşıyorlar. Yoklama ile harçlık zoruyla getirilen, yarısı sivil polisten oluşan miting meydanlarında hiç kimse yok. Bunları gördüğü zaman ben şunu yapacağım bunu yapacağım dese, proje anlatmaya kalksa, millet diyor ki; ya 22 senedir aklın neredeydi. 22 senedir niye yapmadın. 22 senedir yalan belediyecilik mi yapıyordunuz deyince, söylenecek bir şey kalmayınca, ne desinler elinde tek bir silah kalmış. Neymiş, iktidar partisinden adam seçmezseniz buraya hizmet gelmezmiş. Ne münasebet. Buraya en güzel cevap Milli Görüş tarihinde var. 1989'da, 1994'te Refah Partili belediyeler o efsane hizmetleri yaparken, iktidarda Refah Partisi mi vardı? Onun için bu hikayelere asla kulak asmayın. İnşallah 2024'te yine aynısı olacak. 30 sene sonra yine inşallah Milli Görüş ile ahlaklı belediyecilikle Yeniden Refah Partisi ile iktidar partisi hangi parti olursa olsun, geleceğiz ve o efsane hizmetleri gerçekleştireceğiz inşallah."

Yerköy programının ardından Erbakan, beraberindekilerle birlikte partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.