Sorgun'da eğitimcilere konferans verildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, konferansın ilçede görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında düzenlendiğini ve verimli geçtiğini söyledi.

Altan, "Profesyonel öğretmenlik" ve "Eğitimde idareci ve yönetici vizyonu" konularında bilgi aktardı.

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