Sorgun'da eğitimcilere konferans verildi
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim kapsamında konferans düzenlendi.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim kapsamında konferans düzenlendi.
Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’ndaki programa, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan konuşmacı olarak katıldı.
Altan, "Profesyonel öğretmenlik" ve "Eğitimde idareci ve yönetici vizyonu" konularında bilgi aktardı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, konferansın ilçede görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında düzenlendiğini ve verimli geçtiğini söyledi.
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