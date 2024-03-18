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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:52
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özge Yaylacı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemini anlattı.

        Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Tören, türküler, oratoryo, "Silahını vermeyen şehit" isimli tiyatronun ardından sona erdi.

        Törene, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, okul müdürleri, öretmenler ve öğrenciler katıldı.

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