Bayram sonrası trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram sonrası trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

İHA

Bayram sonrası trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculukları yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle doğu illerinden batı illerine doğru yoğun bir trafik akışının söz konusu olduğu E88 karayolunda trafik havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine giden vatandaşların, bayram sonu geri dönüşleri devam ediyor. Bu kapsamda tatilciler, E88 karayolunda yoğunluk oluşturdu. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de 66 kavşakta 400 personel ile gerek şehir merkezinde gerekse bölge genelinde sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Yoğunluğun oluştuğu ve zaman zaman durma noktasına gelen trafik drone ile havadan görüntülendi. Emniyet ekipleri de sürücülerin sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için araçları durdurarak sürücüleri sık sık mola vermeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve sürat yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yozgat’tan İstanbul’a yolculuk yapan Adem Fidan, “Uygulama çok güzel yol boyu zaten polis ekiplerimiz görevinin başında. Bize hız sınırı, uykusuzluk, emniyet kemeri gibi konularında ikaz ettiler. Yozgat’tan İstanbul’a yolculuk” dedi.
Ahmet Alper ise “Gayet güzel uygulama, dikkatli olmamız yönünde uyardılar. Yolların kalabalık olması nedeniyle emniyetli bir şekilde yolculuğumuza devam etmemiz için uyardılar. Yorgun ve uykusuz araç kullanmamamız ve sürekli dinlenmemizi istediler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçinde yüzlerce tarihi eser bulunuyor, yılda 15 bin kişi ziyaret ediyor
YEREL HABERLER İçinde yüzlerce tarihi eser bulunuyor, yılda 15 bin ...