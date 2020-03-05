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Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - YOZGAT



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Emniyet Müdürlüğü binası- Zanlıların görüntüsü- Adalet Sarayı binası- Zanlılardan görüntü

Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda bir şüpheli tutuklandıYOZGAT (AA) - Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/ PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat, Adana, Ankara, Aksaray, Çorum, İstanbul, Konya, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i Yozgat'ta, 3'ü bulundukları illerde adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.