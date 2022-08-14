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Yozgat'ta bir kişi ve eski damadı arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta eski damadıyla arasında husumet bulunan K.G, sokakta karşılaştığı eski damadını vurdu. Yaralanan O.A da silahıyla eski kayınpederi K.G'yi ve kayınvalidesini yaraladı. K.G ve O.A hayatını kaybetti.

Yozgat'ta bir kişi ve eski damadı arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yozgat'ta kayınpeder ve eski damat birbirine ateş açtı
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AA

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir kişi ve eski damadı arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.G. aralarında husumet bulunan eski damadı O.A. hakkında polis merkezine şikayette bulundu.

Daha sonra Agahefendi Mahallesi'nde O.A. ile karşılaşan K.G. av tüfeği ile eski damadına ateş etti. Yaralanan O.A. da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kayınvalidesi N.G.'ye ateş ederek yaraladı.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen O.A.'nın kardeşi A.A.'da elindeki bıçakla K.G'yi bıçakladı. Babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. ise A.A'yı elinden bıçaklayarak yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, K.G. ve O.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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