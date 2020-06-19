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İngiltere'de Imperial College London'da görevli Profesör Waljit Dhillo liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "The Lancet Diabetes & Endocrinology" dergisinde yayımlandı.

Gözleme dayalı araştırma çerçevesinde 403'üne Kovid-19 teşhisi koyulan 535 hasta incelendi.

Kovid-19 hastalarında stres hormonu kortizol seviyelerinin önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi.

Bu hastalardan kortizol seviyeleri 744 nmol/L ve altında olanların ortalama 36 gün hayatta kaldığı, 744 nmol/L'un üzerinde kortizol seviyesine sahip olanlarda bu sürenin 15 güne düştüğü gözlendi.

Araştırma süresince Kovid-19 hastalarında ölüm oranı yüzde 27 olurken, diğer hastalarda bu oran yüzde 7'nin altında kaldı.

Uzmanlar, Kovid-19 hastalarında kortizol seviyelerinin kontrolünün, yoğun bakıma ihtiyaç duyup duymayacaklarına dair bir gösterge olabileceğine işaret etti.

Hastalık, metabolizma, kalp fonksiyonları ve bağışıklık sistemindeki tetikleyici değişimler gibi stres faktörlerine cevaben vücutta üretilen kortizol hormonunun normal değer aralığı 140 ila 690 nmol/L.

Büyük bir ameliyat sonrası kortizol seviyesinin en yüksek 1000 nmol/L'ye çıktığı ifade ediliyor.

Hastalarda çok düşük kortizol seviyelerinin de yaşamını tehdit edebileceği belirtiliyor.